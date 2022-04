Napoli, Koulibaly: “Se vinceremo le ultime 8 partite vinceremo lo scudetto”

Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla possibilità di vincere lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', Kalidou Koulibaly ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al sogno scudetto. Ecco cosa ha detto il difensore del Napoli: "Il 2022 è cominciato benissimo, anche per il Napoli, non solo per la Nazionale. Ho vinto la Coppa d'Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il Napoli è in corsa per lo scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli. Mancano otto partite, sono tante, ma anche poche, per cui dovremo affrontarle come 8 finali. Più si va avanti e più le partite si fanno difficili, ma noi restiamo concentrati per lottare. Sarà dura, ma abbiamo un sogno: regalare una grande cosa a questa città e a tutti i napoletani del mondo. Tutto il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, ma solo a noi. Dovremo vincere tutte le partite, come fatto ad inizio stagione. Al 90% se vinciamo tutte le 8 gare che mancano vinceremo lo scudetto e quindi dobbiamo concentrarci su questo".