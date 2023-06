Morte Berlusconi, Moratti: “Un motivo per cui sono diventato Presidente”

Dopo le tante sfide sul campo, anche l'ex presidente dell' Inter, Massimo Moratti , ha mandato il suo messaggio di cordoglio per la morte dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi . Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.

"Sinceramente è un grande dispiacere, è una persona che ha influito nella vita di tutti, ha portato cambiamenti dal punto di vista politico e industriale. È stata una presenza fortissima negli ultimi 30 anni. Siamo quasi meravigliati che se ne vada a mancare, perché eravamo abituati al fatto che ci fosse. E come no, i derby hanno una loro storia. È stato uno dei motivi per cui sono diventato Presidente è stata una sfida nei confronti di un Milan che stava diventanto troppo forte. Sto pensando ai tanti incontri che ho avuto con lui, c'è sempre stato grande rispetto fra di noi. È la cosa principale. Il calcio perde un esempio, un Presidente molto generoso che sarebbe bello fosse seguito da quelli attuali".