Moratti: “Zhang ha sempre fatto di tutto per il rispetto e il dovere dell’Inter”

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha parlato dell'attuale numero uno dell'Inter Steven Zhang: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni de 'L'Interista', Massimo Moratti ha parlato dell'attuale presidente dell'Inter Steven Zhang. Queste le sue parole: "Steven non lo sento da un po', ma posso dire che gli Zhang hanno sempre fatto di tutto per rispondere al dovere e al rispetto per l'Inter. E tra queste anche la possibilità di guardarsi in giro per capire se ci fosse qualcuno capace di sostenere meglio la situazione. Adesso ci sono le voci di questo gruppo arabo, ma dobbiamo abituarci a sentire certe cose sull'Inter".