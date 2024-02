Del Piero: “Contro il Monza è mancata la scossa, il Milan era scarico”

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus oggi opinionista sportivo, ha detto la sua sul Milan dopo la sfida con il Monza

Alessandro Del Piero , ex capitano della Juventus oggi opinionista sportivo, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sul Milan .

Del Piero ha dichiarato: "Più facile avere 2/3 inserimenti nuovi rispetto al solito invece che 4 o 5. È difficile comunque essere un panchinaro, entrare dal primo minuto, e performare alla grande. Il Milan ieri era un po’ scarico, nel senso che non ho visto una scossa, un qualcosa che abbia fatto capire e vedere che c’era qualcosa in più rispetto all’avversario. Per averla bisogna avere dei giocatori che ti permettono di farlo".