Montolivo: ‘La reazione del Milan c’è stata. Leao uno dei pochi insostituibili’

Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha parlato della partita persa dal Milan contro la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di 'Dazn', Riccardo Montolivo ha parlato di Fiorentina-Milan. Queste le parole dell'ex centrocampista. "La reazione del Milan c'è stato ma dietro sono stati commessi degli errori, così come in fase di realizzazione. La Fiorentina è riuscita ad imbrigliare la manovra del Milan. Leao? E' uno dei pochi insostituibili del Milan". Milan, le top news di oggi: stop per Rebic, idea dal Real Madrid.