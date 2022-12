Theo Hernández: “Stanco e felice. L’Argentina di Messi? Nessuna paura”

Theo Hernández, in gol ieri in apertura di Francia-Marocco 2-0, si carica per la finale di domenica pomeriggio contro la 'Pulce'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, difensore del Milan. Il quale, ieri sera, ha sbloccato il risultato in occasione di Francia-Marocco, seconda semifinale dei Mondiali in Qatar terminata 2-0 per i 'Bleus' di Didier Deschamps. Per una volta, dunque, che Olivier Giroud (già 4 reti nel torneo) ha avuto una serata storta, ci ha pensato un altro milanista ad indirizzare il match sui binari giusti per la Francia.

Giroud, due occasioni da gol e un palo nel primo tempo, ha lasciato il posto, nel corso della ripresa, a Marcus Thuram. Ma, soprattutto, ha lasciato il proscenio all'amico Theo che, fino ad ieri, non aveva sempre sgroppato sulla fascia così come fa con i rossoneri di Stefano Pioli. Piuttosto, era rimasto diligente. Ieri, però, è servito lui per sbloccare la semifinale contro la selezione di Walid Regragui, che ha venduto cara la pelle sin da subito.

Francia, Theo Hernández è sempre decisivo — Ha seguito l'azione a destra di Antoine Griezmann, ha visto il tiro respinto di Kylian Mbappé e, in mezza rovesciata, ha trafitto con il suo letale mancino il portiere marocchino Yassine Bounou. Secondo gol di Theo Hernández con la Francia in 12 partite. L'altro lo aveva fatto al 90' di Belgio-Francia 2-3, semifinale di Nations League del 7 ottobre 2021, gara disputata all'Allianz Stadium di Torino.

Convocato in Nazionale da Deschamps a furor di popolo nel 2021, Theo Hernández ha cominciato da poco a costruire la sua storia con la Francia. E non ha certo intenzione di fermarsi qui. Doveva fare la riserva in questi Mondiali, ma l'infortunio ai legamenti del ginocchio del fratello Lucas gli ha aperto le porte per un posto da titolare. E lui non si è fatto pregare. Due assist, per Adrien Rabiot e lo stesso Mbappé, nelle gare precedenti. Ora il gol al Marocco.

Gol più veloce in semifinale mondiale dal 1958 — Che, tra l'altro, ha commentato la 'rosea', è il gol più veloce in una semifinale dei Mondiali dal 1958, quando Vavá (Brasile) andò a bersaglio proprio con la Francia al 2’. "Una serata incredibile, sapevamo che era una gara difficile, il Marocco è squadra incredibile, ora pensiamo alla finale - ha detto Theo Hernández a fine partita -. Un mese duro, per arrivare a questo, ora dobbiamo recuperare bene per domenica".

"Spero ci sia pure mio fratello - ha concluso il difensore del Milan -. Sono stanco, ma è bello vincere una semifinale al Mondiale. Paura di Lionel Messi? Tutta l'Argentina ha una squadra incredibile ma nessuna paura».