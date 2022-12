Mondiali, Modric: “Giocherò la Nations League con la Croazia”

Nella giornata di ieri, la Croazia ha battuto per 2-1 il Marocco, conquistando il terzo posto ai Mondiali 2022 in Qatar. Con questa vittoria, i croati salgono sul podio Mondiale per la seconda volta consecutiva, dopo il secondo posto nel 2018. Il leader della Nazionale, Luka Modric, ha parlato nel post partita, facendo chiarezza sul suo futuro con la Croazia.