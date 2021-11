Mirabelli: “Donnarumma scontento? Ha ragione, dovrebbe giocare sempre”

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato delle situazione Gianluigi Donnarumma al Psg. Ecco il suo pensiero

Su Gianluigi Donnarumma non contento di fare panchina nel PSG: “Ha ragione. Si trova in un grandissimo club, ma è tra i portieri più forti al mondo. È un giocatore importante, uno come lui deve giocare sempre. Non può essere messo in discussione, con tutto il rispetto per Keylor Navas”. Le news più importanti della mattina: c'è la data per la firma di Pioli. Mercato, duello con la Juventus.