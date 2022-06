Minotti: “Raspadori uomo giusto per la filosofia del Milan. Ecco perché”

"Raspadori sarebbe l’elemento giusto per quella che è la filosofia del Milan. È un giocatore molto duttile, può fare il trequartista, può giocare largo o fare la prima punta, può stare in panchina qualche volta e non sarebbe un problema. Il Milan sta puntando giocatori giovani e che devono esprimere tutto il loro potenziale". Milan, le top news di oggi: Bremer lontano, arriva Gabriel Jesus?