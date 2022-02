Milanese: “Scudetto? Spero che possano giocarsela Milan, Inter e Napoli”

Mauro Milanese, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla lotta scudetto in cui sono coinvolte Milan, Inter e Napoli

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Mauro Milanese, ex calciatore di Napoli e Inter, ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni: "La lotta Scudetto? L'Inter è avanti, non credo che la Juventus possa rientrare, in virtù di un bel campionato fino alla fine spero che possano giocarsela Inter, Milan e Napoli. Pioli, Inzaghi o Spalletti? Sono allenatori diversi, ma mi piace molto Inzaghi".