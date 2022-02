Milan, Zaccheroni: “Crisi passeggera. Ecco cosa non sta funzionando ora”

Alberto Zaccheroni, allenatore del 17° scudetto del Milan, ha parlato di ciò che non sta funzionando in questo momento in casa rossonera

Renato Panno

Alberto Zaccheroni, allenatore del 17° scudetto del Milan, ha parlato di ciò che non sta funzionando in questo momento in casa rossonera. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': “Credo sia una crisi passeggera, penso stia rifiatando. Credo che dipenda da come sia cambiato il gioco rossonero. Si accentrano tutti, anche i terzini, e si allarga poco l'azione. All'inizio ha funzionato questo cambio di gioco da parte del Milan, che è partito benissimo in questa stagione. Adesso stanno più stretti gli avversari e riescono a difendere meglio contro i rossoneri”. Milan, le top news di oggi: esclusiva Kalac, Kessié verso Barcellona.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI