Milan, Zaccardo: “Caldara sostituto di Kjaer? Omeragic è da seguire”

Cristian Zaccardo ha parlato del possibile sostituto di Simon Kjaer. Va bene Caldara? L'ex giocatore del Milan consiglia Becir Omeragic

Va bene il ritorno di Caldara al posto di Kjaer? "Di certo conosce l'ambiente, ora però dovranno fare delle valutazioni, se investire soldi o meno per portare qualcuno di importante. Un difensore dovranno prenderlo, qualcuno c'è: lo svizzero Omeragic per me è da seguire". Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming