Milan, Vranckx spiega: “Ecco perché ho scelto il numero 40”

Aster Vranckx , nuovo centrocampista del Milan, ha spiegato il perché della scelta del numero 40. Un numero sicuramente non convenzionale, ma che per il belga ha un grande significato. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Milan TV'.

"È il numero con cui ho iniziato la mia carriera e mi è sempre piaciuto. All'inizio l'ho scelto con la mia prima squadra, non c'era un vero motivo: ma ho avuto dei buoni anni con questo numero e l'ho preso di nuovo". Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming