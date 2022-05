Milan, Virdis: “Sono sicuro che Maldini e Massara rinnoveranno”

L'ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis si è voluto soffermare sulla situazione legata a Paolo Maldini, dopo le sue ultime parole.

Queste le sue dichiarazioni, soprattutto riguardanti il futuro di Paolo Maldini: "Maldini seccato per il rinnovo che ancora non è stato messo sul tavolo dal Milan? Non ci credo. O meglio, sì, posso immaginare che sia infastidito per la situazione che s'è venuta a creare, ma sono altrettanto certo che presto si troverà il punto d'incontro tra lui la società, come per Massara. Non credo a un'arrabbiatura che possa preludere a uno strappo, insomma. Del resto, sarebbe una follia... è impossibile non riconoscere i grandi meriti di Paolo nel plasmare una squadra che è cresciuta piano piano fino a raggiungere lo scudetto, obiettivo che fino alla scorsa estate sembrava impensabile".