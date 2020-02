Milan-Verona, Kessié: “Dobbiamo approfittare del momento positivo”

NEWS MILAN – Franck Kessié, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Verona di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Kessié: “Siamo partiti male, però adesso dobbiamo approfittare di questo momento positivo per dare ancora il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”. Per le formazioni ufficiali della partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i gialloblu di Ivan Jurić, continua a leggere >>>

