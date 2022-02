Pazzini: “Mi aspettavo un altro Milan, se cerchi di gestirla si rischia”

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha parlato della gestione della partita da parte del Milan contro l'Udinese. Le dichiarazioni

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha parlato della gestione della partita da parte del Milan contro l'Udinese. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'DAZN': "Mi aspettavo un altro Milan dopo essere andato in vantaggio, che era la cosa più difficile contro una squadra che si chiude così: mi aspettavo che prendessero più fiducia e cercassero qualcosa in più, invece hanno cercato di gestire. Anche nel secondo tempo l'unico pericoloso è stato Leao: un pochino troppo poco per il Milan, che ha cercato di gestire la situazione ma con un gol di vantaggio si rischia, come è successo stasera".