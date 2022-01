Milan, Tonali svela: “Il mio miglioramento? E’ collegato alla Champions”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, nell'intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato anche dei suoi miglioramenti

Sandro Tonali, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Repubblica. Tonali ha parlato anche dei suoi evidenti miglioramenti in questa stagione: "Se nel mio miglioramento c'entra la Champions? Tanto. Alza i ritmi di gioco, ti costringe a un'intensità, diversa dal campionato, che tu poi ti ritrovi per le partite successive. Il difficile è mantenerla per tutta la stagione". Ecco le dichiarazioni di Olivier Giroud, attaccante del Milan.