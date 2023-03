Milan, Tonali: “Sapevo dove volevo andare prima di trasferirmi”

Sulle emozioni con il Milan : "Durante il Covid c'era in ballo il mio trasferimento da Brescia. Io avevo chiesto dove andare, ma come sogno. Prima con il mio procuratore poi con mia mamma. Anche con la mia ragazza. Le prime notizie non erano sicure, solo un'opzione. Dopo è stato un delirio. Durata più di 20 giorni".

Prima partita a San Siro: "Milan-Chievo 1-0: il gol di Seedorf all'incrocio. Mi piaceva. Da tifoso non avevo paura. Non avevo in mente di giocarci. Almeno non con il Milan. Giocavano un calcio diverso. Lo seguivo per passione". Milan, ritorno alle origini: il 4-2-3-1 per scacciare i fantasmi