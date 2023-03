Milan, Tonali: “Mi ricordo le emozioni della Champions vinta nel 2007”

Il centrocampista del Milan Sandro Tonali ha voluto ricordare le emozioni provate al successo del Diavolo in Champions League nel 2007

Milan, le parole di Sandro Tonali sulla Champions League del 2007

"Quando il Milan giocava in Champions era una squadra incredibile. E' stato un grande Milan e lo ha dimostrato in Italia e in Europa. Era davvero qualcosa di speciale. Mi ricordo soprattutto le emozioni della Champions vinta nel 2007". La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Tottenham-Milan