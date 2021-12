Milan, Tomori: “Domani gara fondamentale, sono sicuro che ce la faremo”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della partita di Champions League tra Milan e Liverpool

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di Milan-Liverpool. Queste le sue parole. "Sento l'entusiasmo, sento la carica, la motivazione, il desiderio, tutto. Soprattutto in partite come questa, in una competizione come la Champions, che è molto sentita. Credo che la partita di domani sia una partita ricca di storia per entrambe le squadre. Per noi, per questa stagione è una gara fondamentale. Sarà sicuramente una partita importante, emozionante e speriamo di riuscire a vincerla".

Sul Liverpool: "Il Liverpool è una squadre forte, che gioca con intensità, grande velocità e precisione. Non mollano fino al 90'. Ci aspettiamo una partita difficile. Conosco alcuni dei loro giocatori, quindi so come giocano, sono una squadra molto prolifica. Negli ultimi 3-4 anni hanno segnato tantissimi gol e sono difficili da fermare. Quindi domani dovremo essere molto concentrati ed essere pronti a tutto. Ma siamo pronti".

Su Kjaer: "Quando sono arrivato qui mi parlava in inglese, mi ha aiutato ad ambientarmi. Abbiamo giocato molte partite insieme, è un vero leader e non solo in campo. Parla con tutti. E' una pietra miliare della squadra e questo infortunio è veramente triste. Sentiremo la sua mancanza, la squadra ne risentirà. Ora dobbiamo giocare senza di lui e cercheremo di fare del nostro meglio. Dovremo correre di più, parlare di più, dovremo dare di più anche per lui. Domani sarà un'altra opportunità per farlo, abbiamo fatto bene contro la Salernitana e ora abbiamo un'altra opportunità in una partita importantissima e sono sicuro che ce la faremo".