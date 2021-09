Milan, Tomori: “Abraham? Vi racconto il giorno più bello della nostra vita”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato dell'amicizia che lo lega a Tammy Abraham, suo compagno di squadra ai tempi del Chelsea

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato dell'amicizia che lo lega a Tammy Abraham, suo compagno di squadra ai tempi del Chelsea. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Sono molto contento per lui. Ci sentiamo praticamente tutti i giorni. Abbiamo iniziato a giocare nel Chelsea che avevo 7 anni e poi siamo arrivati in Prima Squadra: è lì che vuoi arrivare quando cresci, ma non sai se accadrà mai. Mi ricordo quando ho segnato il primo goal e lui ha segnato una tripletta: è stato il giorno più bello della nostra vita". "Dispiace per come è stato trattato". Mino Raiola ha parlato del passaggio di Donnarumma al Psg