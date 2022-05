Milan, Tomori: “Quando sono arrivato ho visto che avevamo la squadra per vincere”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver conquistato lo scudetto con la maglia del Milan

Intervistato da 'TLN' al termine di Sassuolo-Milan, Fikayo Tomori ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver conquistato lo scudetto. Queste le parole del difensore inglese: "Il momento chiave della stagione? Il Derby, la partita contro la Lazio, la vittoria contro la Fiorentina... Ci sono stati tanti momenti, è difficile sceglierne uno. La sensazione che provo dopo aver vinto questo scudetto è magica. Quando sono arrivato qui volevamo vincere e ho visto che avevamo la squadra per farlo. Grazie a tutti i fan del Canada che mi hanno supportato, questo è per voi, Forza Milan".