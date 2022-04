Milan, Tomori: “Obiettivo? Diventare il difensore più forte della Serie A”

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco cosa ha detto il calciatore ex Chelsea

Salvatore Cantone

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Tomori ha parlato degli obiettivi di squadra e quelli personali. La formazione di Pioli è in questo momento al primo posto in classifica: "Siamo una squadra giovane, ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic, Giroud, Kjaer e Maignan che hanno già vinto. Siamo al Milan per vincere qualcosa".

Sulla difesa: "Spero di diventare il più forte difensore della Serie A, io lavoro ogni giorno per provare a raggiungere certi livelli. La cosa più importante per me è vincere con il Milan".

Sul razzismo: "Subito dopo la partita di Cagliari, i miei compagni di squadra, lo staff e i tifosi mi hanno dato una mano, sostenendomi. Dobbiamo combattere il razzismo"

Sulla scelta di venire al Milan: "Sono venuto al Milan perché è un grande club con una storia importante alle spalle. Per me difensori come Maldini, Stam, Nesta e Baresi sono grandi difensori, e sento il feeling con questo club. Questa cosa è alla base della mia scelta di venire a giocare nel Milan. Sono felice qua anche se non tanti giocatori inglesi hanno vestito questa maglia".

