Milan, Tognazzi: “A questa squadra la tensione alta fa bene”

Gianmarco Tognazzi, noto attore e tifoso del Milan, ha parlato di diversi tempi che riguardano i rossoneri. Queste le dichiarazioni

"L'anno scorso avere tanti giocatori infortunati purtroppo è stata una costante. Praticamente fino a dicembre prima non abbiamo avuto tutta la difesa, poi tutto il centrocampo e alla fine tutto l'attacco ma nonostante il Milan si è aggiudicato il primato di campione d'inverno. A questa squadra la tensione è alta fa bene . Quello che è stato fatto a Castillejo è stato fatto anche a Calabria precedentemente, per poi essere smentiti dai fatti. La realtà è che nonostante le accuse Castillejo è un buonissimo giocatore , che ha avuto le sue sfortune ma che ha dato dimostrazione in più di un'occasione di essere un giocatore che può fare la differenza".

"Questi tipi di giocatori vanno sostenuti e non massacrati. Paradossalmente al Milan questa rotazione di giocatori, a livello emotivo, fa bene e quindi a me fa ben sperare per prestazioni di alto livello. Tutti i giocatori sanno che devono entrare e fare la differenza. Io sono molto fiducioso, sapendo che recupereremo quelli che vanno recuperati. Poi adesso il Milan ha dodici giocatori in campo, il pubblico di San Siro è straordinario".