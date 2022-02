Milan, Theo Hernandez: “Amo i tifosi. Ecco come esulterò al prossimo gol”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato dell'amore reciproco con i tifosi rossoneri. Queste le dichiarazioni dopo il rinnovo

Theo Hernandez e i tifosi, un amore bellissimo e corrisposto. Il terzino del Milan, dopo l'ufficialità del suo rinnovo di contratto, ha fatto una promessa al suo pubblico. Queste le dichiarazioni rilasciate sul canale Tik Tok del Diavolo: "È un amore incredibile. Grazie ai tifosi che mi amano tanto, penso che sia perché sto facendo le cose bene. Prometto di esultare con la T al prossimo goal per tutti i tifosi. Grazie a tutti, la storia continua con me qua. Forza Milan sempre!". Kessie e Donnarumma? Non li capisco!". Questo e molto altro nella nostra intervista esclusiva a DJ Ringo