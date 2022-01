Milan, Theo Hernandez: “Maldini mi sta aiutando per diventare il migliore”

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha espresso la volontà di diventare il migliore nel suo ruolo. Queste le dichiarazioni

Theo Hernandez, al termine di Venezia-Milan, ha espresso la volontà di diventare il migliore nel suo ruolo. Chi se non Paolo Maldini potrò dargli i giusti consigli? Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Lavoro tutti i giorni per diventare il migliore. Anche Maldini mi sta aiutando parlando spesso con me".