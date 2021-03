Milan, Theo Hernandez: “Juventus più forte dell’Inter. Obiettivi? Voglio tutto”

Milan, gli obiettivi di Theo Hernandez

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha parlato dei suoi obiettivi stagionali. Nessuna scelta, il francese non si pone limiti. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘SportWeek’: “Scudetto? C’è l’Inter, ci siamo noi, la Roma, la Juve. Due anni fa c’era solo la Juve. Noi siamo lì e lottiamo sino alla fine. L’Inter è una bella squadra, ma la Juve è più forte. No, non è finita, è tutto aperto ancora. Abbiamo visto altre volte la prima fuggire anche con tanti punti di vantaggio, e poi vincere la seconda. Quest’anno non è facile neanche con le piccole, la classifica conta poco. Una scelta tra Scudetto, un posto in Champions o l’Europa League? No, voglio tutto“. Clicca qui per leggere l’intervista completa di Theo tra retroscena e obiettivi