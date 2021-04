Milan, Tecca: “Il giudizio su Pioli non può che essere positivo” | News

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Stefano Pioli, tecnico del Milan che sta vivendo un momento di difficoltà

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento delicato che sta attraversando il Milan. Tecca si è concentrato in particolar modo sull'operato di Stefano Pioli: "Il Milan è la squadra che ha iniziato la stagione prima degli altri e questo prima o poi doveva essere pagato, è una questione fisiologica difficile da evitare. Credo che Pioli abbia lavorato per il bene della società rivalutando alcuni giocatori sui quali c'erano grossi punti interrogativi. Sono mancate alternative importanti in attacco, è il reparto che accusa problemi maggiori nell'attesa del ritorno di Ibrahimovic: il giudizio complessivo su Pioli non può che essere positivo".