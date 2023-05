Stramaccioni: “Milan, che errore lasciar partire Romagnoli! Ora serve…”

Andrea Stramaccioni, ex tecnico nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle mosse di mercato di cui ha bisogno il Milan

Andrea Stramaccioni , ex tecnico dell' Inter e attuale opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN', soffermandosi sulle prossime mosse di mercato che dovrebbe fare il Milan e sottolineando come sia stato un errore lasciar partire l'ex capitano Alessio Romagnoli . Di seguito le sue parole a riguardo.

"Io credo che nessuno ne parli ma ci sia bisogno di qualche rinforzo dietro. Hanno lasciato andare un giocatore come Romagnoli, mossa che io non avrei fatto. Ma serve un giocatore da 25 milioni, che porti leadership, un profilo importante per far coppia con Tomori".