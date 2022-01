Spezia, Gyasi: “Contro il Milan una rete storica. Ero stanco, poi …”

Emmanuel Gyasi, autore del gol-vittoria dei liguri in Milan-Spezia, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Daniele Triolo

Emmanuel Gyasi, autore del gol-vittoria dello Spezia lunedì pomeriggio a 'San Siro' in casa del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'attaccante italo-ghanese, in gol al 95' contro il Diavolo, ha dichiarato come, in quei concitati istanti del match, abbia avuto una specie di illuminazione.

"Ci ho creduto - ha detto Gyasi sui tre punti conquistati in Milan-Spezia grazie alla sua rete -. Ho capito che poteva succedere qualcosa". Ovvero che Kevin Agudelo rubasse palla a Pierre Kalulu per servire Viktor Kovalenko, sul cui lancio Gyasi si è fatto trovare pronto per battere inesorabilmente Mike Maignan in uscita.

"A 'San Siro' ero proprio stanco - ha detto Gyasi, che ha inserito questo gol tra i più importanti della sua carriera -. Ma in certe situazioni nemmeno ti accorgi di aver finito le energie. È stato fondamentale lo stop che mi ha 'aperto' la porta. Segnare un gol decisivo in quello stadio è stato il coronamento di un sogno".

Ed al collega della 'rosea' che gli ha fatto notare che i giocatori del Milan sembravano sotto shock dopo la rete non convalidata a Junior Messias, Gyasi ha replicato: "Sì, ma anche noi. Eravamo increduli di essere ancora sull'1-1. Ma non abbiamo smesso di giocare. Capisco la delusione dei rossoneri, però abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e siamo stati premiati".

Gyasi, in Milan-Spezia, ha esultato come Cristiano Ronaldo. Ha spiegato come tale esultanza sia stato un gesto spontaneo, non preparato, così come era accaduto in occasione del gol segnato contro la Juventus. Nella chiosa della sua intervista, interrogato su chi sono gli esterni d'attacco più forti del campionato di Serie A, Gyasi ha risposto sicuro: "Rafael Leão e Jérémie Boga". Difesa, assalto al preferito di Maldini! Le news di mercato sul Milan >>>

