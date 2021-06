Milan, Simic su Laxalt: “Se non trova spazio è giusto che vada”

Dario Simic, ex calciatore del Milan, ha commentato la partenza annunciata di Diego Laxalt verso la Dinamo Mosca. Questo il suo pensiero

Diego Laxalt non è stato riscattato dal Celtic dopo l'anno di prestito. L'uruguaiano, che non rientra nei piani del Milan, è ormai vicinissimo alla cessione alla Dinamo Mosca. Dario Simic, ex difensore rossonero, ha commentato questa notizia sul canale Twitch ufficiale del Diavolo: "Mi sembra giusto. Se non trova spazio nel Milan e il Milan guadagna qualcosa è giusto che vada. È difficile commentare una notizia non ufficiale, ma questi soldi si potrebbero investire in un vice Theo. Dinamo Mosca è una bella piazza".