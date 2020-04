Milan, Shevchenko: “Scudetto 2004? Uno dei momenti più belli”

ULTIME NEWS MILAN – Il Milan ha pubblicato un’intervista di Andriy Shevchenko che racconta il suo passato rossonero. Ecco il ricordo sullo Scudetto vinto nel 2004: “L’anno in cui vincemmo lo scudetto fu una lotta tra Milan, Juventus e Roma. Alla fine del girone d’andata penso fossimo secondi a 7/8 punti dalla Roma. Avevamo una gara fondamentale all’Olimpico e siamo riusciti a vincerla. Poi nel giro di una settimana abbiamo crociato le distanze, eravamo dietro di un solo punto e nel giro di un mese li staccammo di 4/5 punti. Quei due mesi di gennaio e febbraio furono estremamente positivi per noi. Vincere lo Scudetto a San Siro contro la Roma che era una diretta concorrente fu semplicemente un giorno indimenticabile. Ricordo quanto fosse speciale vedere i tifosi del Milan allo stadio, festeggiare quella grande squadra. E’ stato uno dei momenti più belli della mia carriera”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

