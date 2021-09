Milan, Shevchenko: “Brahim Diaz mi piace, punta sempre avanti” | News

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha espresso il suo pensiero riguardo Brahim Diaz: ecco le sue parole sul numero 10 rossonero

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Andriy Shevchenko ha parlato di Brahim Diaz. Queste le parole dell'ex attaccante del Milan nei confronti del numero 10 rossonero. "Mi piace per come si muove tra le linee. È svelto, riceve palla e si gira velocemente. Punta sempre avanti". Ecco le top news di oggi sul Milan: le parole di Shevchenko, Scaroni e non solo.