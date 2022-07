Milan, Serginho: “Ziyech ha colpi di genio. Sfonderebbe le difese chiuse”

Serginho, ex terzino sinistro del Milan, ha parlato del possibile acquisto di Hakim Ziyech, noto obiettivo di calciomercato rossonero. Il marocchino è il profilo giusto? Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport': "Come punta è stato preso Origi, prima di giudicare andrà visto in azione. Come "10" dico Ziyech: preferisce giocare più largo, ma è versatile e ha colpi di genio".