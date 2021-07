Milan, senti Brahim Díaz: “Dimostrerò di meritare il numero 10”

Brahim Díaz è tornato al Milan. Ieri pomeriggio il fantasista rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Milan TV': la sua convinzione

Il Milan ha riportato Brahim Díaz in rossonero. Il fantasista di Málaga ha fatto ritorno a Milano in prestito oneroso (3 milioni di euro) biennale, fino al 30 giugno 2023. Negli accordi tra Milan e Real Madrid è previsto il diritto di riscatto in favore del Diavolo al termine delle due stagioni di prestito.

I 'Blancos', ad ogni modo, si sono riservati il diritto di contro-riscattare il cartellino di Brahim Díaz, tra due anni, qualora ritenesse opportuno riportare in Spagna il funambolo andaluso. Lui, 7 gol e 4 assist in 39 gare nella scorsa stagione in maglia rossonera, intanto, si gode il presente. E ai microfoni di 'Milan TV' si è detto entusiasta di essere tornato.

"Sono molto felice di essere nuovamente qui, in questo grande club - ha detto Brahim Díaz, le cui dichiarazioni sono state riprese dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Sono contentissimo per tutto quello che abbiamo fatto lo scorso anno, ma ora inizia una nuova stagione in cui daremo il massimo: questi colori meritano che io dia il 100% ed è quello che farò".

Brahim Díaz, come noto, ha lasciato la maglia numero 21. In questa stagione vestirà il 10 del Milan, lasciato libero da Hakan Calhanoglu. Un numero che porta con sé in dote una grande responsabilità. "Il 21 è un numero che mi piace molto, ma è altrettanto vero che è mi è sempre piaciuto anche il 10. È un numero unico nella storia del Milan".

"So che è pesante e che richiede grandi responsabilità per il valore che ha per il Milan e per i suoi colori - ha aggiunto il giocatore iberico -. Darò il massimo per i tifosi e sarò all'altezza di questo grande club. Sento di poterlo e volerlo fare. Amo questo club, voglio dare il massimo. Prendo la numero 10 perché mi piace tantissimo e perché ha una grande importanza nel Milan".

Brahim Díaz ha aggiunto: "Questo mi dà motivazioni e sensazioni uniche. Mostrerò il mio talento e suderò fino all'ultima goccia di sangue per questo grande club e lotterò per fare una grande stagione". Il fantasista andaluso è tornato in rossonero, di fatto, con la 'benedizione 'di Carlo Ancelotti, nuovo tecnico del Real Madrid, molto contento che il giocatore abbia un'altra possibilità di mettersi in luce in Italia.

"Con Ancelotti abbiamo parlato del Milan - ha detto Brahim Díaz -. Ha il cuore rossonero e ama molto questo club. Mi ha detto di dare il massimo per questa squadra e per una società così grande. Era molto contento per il mio ritorno qui. Ho passato giornate molto belle con lui, abbiamo parlato molto del Milan e della grandezza di questo club".