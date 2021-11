Milan, Semili: “Adli ha un’intelligenza rara. Foto con Maldini? Sono impazzito”

Khalil Semili, amico e responsabile della comunicazione dell’US Villejuif, il primo club calcistico di Yacine Adli, ha parlato del prossimo giocatore del Milan

Renato Panno

Khalil Semili, amico e responsabile della comunicazione dell’US Villejuif, il primo club calcistico di Yacine Adli, ha parlato del prossimo giocatore del Milan. Queste le dichiarazioni riportate su 'Grand Hotel Calciomercato', sito appartenente a Gianluca Di Marzio: "Lui è un ragazzo diverso dagli altri. Suona, legge libri, è iscritto al conservatorio e ha aperto un’associazione no profit per la gente e i ragazzi della nostra città. Di testa è sempre stato avanti rispetto agli altri. Da bambino poteva parlare per ore con i più grandi. È di un’intelligenza rara".

Adli ha un'associazione di stampo sociale che porta il suo nome: "Distribuiamo cibo a chi ne ha bisogno e andiamo a visitare istituti per i ragazzi meno fortunati, come orfanotrofi. Andiamo a ripulire la città ed eliminare i rifiuti per la strada, seguiamo e aiutiamo i ragazzi che hanno qualche problema a livello scolastico o sociale o anche al livello lavorativo. Quando può Yacine è sempre disponibile. Dopo il calcio e la famiglia, la cosa a cui più tiene è la sua associazione: cerca sempre cose nuove da fare per i ragazzi e per la gente di Villejuif".

Ancora su Adli: "Yacine è sempre stato ambizioso. A inizio di questa stagione a Bordeaux ha fatto un po' fatica e spesso partiva dalla panchina, ma solo perché veniva da un periodo in cui in palio c'era il suo futuro. Quando l'affare col Milan si è finalizzato ha ritrovato serenità e infatti si sta notando adesso. Quando abbiamo visto la sua foto con Maldini siamo impazziti tutti. L'altro giorno abbiamo guardato il derby e ci siamo detti: 'Il prossimo anno uno di noi sarà lì'. È qualcosa di magico per tutti noi. Però sapevamo il suo valore ed eravamo consapevoli che sarebbe riuscito a raggiungere un grande traguardo. È uno serio, che ascolta e assimila tutto. Lo sa che ogni volta c'è qualcosa di nuovo da imparare. Per lui non esiste un punto d'arrivo. Vuole sempre andare oltre. Con uno come Pioli crescerà tantissimo".