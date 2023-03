Seedorf: “Quello del Milan è un lavoro che va avanti da qualche anno”

Il Milan quindi avanza agli ottavi di Champions League in attesa di scoprire le altre 4 squadre che si uniranno ai rossoneri, al Benfica, al Chelsea e al Bayern Monaco. Inoltre, qualora anche l'inter e il Napoli dovessero passare, non vi sarebbero limiti agli accoppiamenti, potendo dunque trovare anche due italiane. Infine, il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale si terrà il giorno venerdì 17 marzo 2023 alle ore 12:00. Maldini: "Non siamo al livello di Bayern, City o Real, ma ora ce la giochiamo".