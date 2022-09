Seedorf su Atene e Istanbul: “Una fortuna ritrovare il Liverpool in finale”

Clarence Seedorf , ex calciatore e allenatore del Milan, ha parlato della rivincita di Atene contro il Liverpool in Champions League a due anni di distanza dall'incredibile sconfitta rimediata a Istanbul. Queste le dichiarazioni rilasciate al Festival dello Sport a Trento.

"Nel tennis giochi spesso contro gli stessi e quindi hai più possibilità di rivalsa. È stata una fortuna ritrovare la stessa squadra in finale. Il rammarico dell'anno perso è perchè eravamo forti e abbiamo giocato meglio di quando abbiamo vinto. La cosa bella dello sport è che poi giochi subito. Per essere di nuovo titolare devi dimostrare di essere già pronto il giorno dopo. La sconfitta non si può portare avanti per mesi. Massimo un giorno. Il mondo dello sport ti insegna da piccolo a reagire subito, per questo è importante investire nello sport".