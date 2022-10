Sconcerti: “De Ketelaere, problema di carattere. Basta guardarlo in faccia”

Le parole di Sconcerti su De Ketelaere e non solo

Un pensiero sulla vittoria del Milan e su De Ketelaere: "E' stata una partita lenta nel primo tempo, doveva sbloccarsi il Milan e ce l'ha fatta nel finale con Gabbia, forse il migliore in campo. Poi andato in vantaggio e sapendo il risultato di Salisburgo è andato. Quando entra in partita Leao poi non ce n'è per nessuno. E' la vittoria con cui il Milan comincia veramente la sua Champions. Ha tre giocatori di un altro livello, come Leao, Tonali ed Hernandez. De Ketelaere? E' fuori partita, si vede, basta guardarlo in faccia. E' un ragazzo che deve abituarsi a capire cosa gli viene chiesto. Non ha fiducia in se stesso in questo momento. Non sono in discussione i suoi mezzi, ma deve crescere. Non riesce a capire che cosa gli si chiede, è sempre incerto sul cosa fare col pallone, non gioca spontaneamente. E' un problema ora".