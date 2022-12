Milan, Scaroni: “Difficile ristrutturare San Siro, serve un nuovo stadio”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato in una lunga intervista della possibilità di ristrutturare lo stadio di San Siro

Al di là della costruzione di un nuovo stadio, sulla quale si può essere d'accordo o meno, un'altra questione di fondamentale importanza è quella relativa alla costruzione o alla demolizione di San Siro . La Scala del Calcio, secondo alcuni, dovrebbe essere rinnovata, per rimanere al passo con le altre società europee. Di questo aspetto ha parlato il presidente del Milan Paolo Scaroni , che ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Gulf News. Eccone di seguito un estratto. ( INTERVISTA COMPLETA )

"Non siamo riusciti a ricostruire San Siro perché con due squadre che giocano lì, entrambe in Champions League , ci sono troppe partite da considerare. Anche lo stadio richiederebbe un'importante ristrutturazione e questo sarebbe molto difficile".

"Non c'è uno stadio con una capienza decente in cui possiamo trascorrere un po' di tempo mentre ricostruiscono San Siro. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un nuovo stadio".