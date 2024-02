Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta accostato anche al Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro e non solo

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta accostato recentemente anche al Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare su San Siro e sul suo futuro. Ecco, dunque, le sue parole in merito.