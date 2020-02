Milan, Salvini: “Ibrahimovic ha svegliato tutti, non se ne poteva più di Suso”

ULTIME NEWS MILAN – Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, ha parlato del Derby e non solo ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’. Ecco cosa ha detto:

Prima un curioso aneddoto: “Parcheggiai in via delle Forze Armate, vicino a un benzinaio. Mi dissi che se avessimo vinto, sarei andato a fare benzina per le dieci volte successive soltanto in quel benzinaio, per me non proprio comodo. Ma così fu…”.

Se è possibile vincere il Derby: “Ma sì. Di tibia, di autogol, di rimbalzo… Tutto, purché si vinca. Neanche mi ricordo l’ultima volta…”

Su Ibrahimovic e Suso: “Ha subito dato la sveglia a una squadra dormiente e sognante: quando è partito Suso ho stappato una Fanta, non se ne poteva più. Però, una volta il Milan di costruiva sui ventenni: Ibra è tra i più forti, ma se ti devi affidare un 38enne significa che ai vertici le idee non sono chiare”.

