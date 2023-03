Milan-Salernitana, Serafini: “Krunic può essere il metronomo del Diavolo”

Milan, le parole di Luca Serafini su Rade Krunic

"Krunic dà un grande equilibrio al Milan quando è in condizione. In alcune partite nel 2023 ha fatto fatica ma nelle ultime apparizioni mi è parso di tornare ai livelli di affidabilità di cui dispone. Ha ancora dei grandi margini di miglioramento, è evidente che debba essere in condizione più di altri. Lui ha bisogno di fisicità. La Salernitana può dargli la possibilità di essere il metronomo del Milan".