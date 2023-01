Milan, Sacchi: “Oggi il problema è la testa, non il mercato”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato in un'intervista del problema attuale dei rossoneri, che non è da ricondurre al mercato

Fabio Barera

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della situazione dei rossoneri di Stefano Pioli. Interrogato sulla possibilità che il Milan intervenga ulteriormente sul mercato, Sacchi ha ritenuto opportuno ricordare come al momento ci sia un problema di testa e non di risorse. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Arrigo Sacchi sul mercato del Milan — «Nel calcio c'è scarsa progettualità, il Milan ha vinto progettando. È la testa il problema oggi, non la condizione fisica, non il mercato. Se Pioli ritroverà il vero Milan, potrà prendersi belle soddisfazioni anche in Champions. Quando ha giocato con il collettivo ha messo in difficoltà chiunque, può farlo anche contro il Tottenham».