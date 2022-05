Milan, Ronaldinho: “Leao mi piace molto. Che bello vedere Maldini felice!”

Ronaldinho, ex calciatore rossonero, ha parlato del momento del Milan, di Rafael Leao, ma anche del calcio in generale. Le dichiarazioni

Ronaldinho , ex calciatore del Milan, è intervenuto all'interno del programma 'Supertele', in onda su 'DAZN' dopo Juventus-Lazio di Serie A. Queste le dichiarazioni.

Se sta seguendo il calcio italiano e il Milan : "Si, ho guardato sempre il Milan. Quest'anno sta facendo molto bene e sono contento per loro".

Sui balletti di Leao come i suoi : "Lo guardo, mi piace molto, è un grandissimo calciatore".

Sul tunnel a Montolivo quando giocava alla Fiorentina : "Lui me l'ha lasciato fare (ride ndr)".

Su Messi e Cristiano Ronaldo: è un momento di passaggio nel calcio? "Tutti e due ancora sono due dei più grandi, ci sono anche altri calciatori come Haaland, Mbappé e Leao. Penso che adesso ci sia una generazione di grandi calciatori".

Hai visto Galliani esultare per il Milan? "Si, mi emoziona. Maldini e Galliani sono amici. Due persone che mi hanno aiutato molto quando sono arrivato a Milano. Vederli felici mi dà gioia".

C'è un nuovo Ronaldinho nel calcio di oggi? "Ci sono tanti calciatori bravissimi. A me non piace fare paragoni. Ce ne sono tanti che sono ancora più bravi".

Come sarà il Mondiale senza l'Italia? "Difficile vedere un Mondiale senza l'Italia. Non me lo aspettavo e adesso vedremo cosa succederà". Le Top News di oggi sul Milan: indizio Renato Sanches, parla Junior Messias e calciomercato