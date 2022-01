Milan-Roma, Brambati: “Diavolo decimato, è una partita alterata”

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato di Milan-Roma come una partita alterata a causa dei positivi in casa rossonera

Il procuratore Massimo Brambati ha parlato di Milan-Roma come una partita alterata a causa dei positivi in casa rossonera. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Non so chi sono i positivi, di sicuro il Milan è decimato. Oggi Tomori, Calabria e Romagnoli sono positivi e con loro Pioli avrebbe avuto chance diverse. La sfortuna è aver contratto il Covid, gli infortuni muscolari non sono questione di fortuna. Per me Milan-Roma è una partita alterata perché ci sono tre positivi che potevano giocare. Mourinho dice che non è falsato? Volevo vedere se fossero mancati a lui tre giocatori". Segui con noi il live testuale di Milan-Roma