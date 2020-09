ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic, ai microfoni di ‘Milan Tv’, ha spiegato le sue caratteristiche in campo. Il croato non si definisce un bomber. Queste le sue parole: “Anche l’anno scorso quando sono arrivato qui ho detto che non sono un bomber, aiuto la squadra in un altro modo. Ho fatto 12 gol, spero di farne anche di più quest’anno”.

