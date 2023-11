"Sono partite che ti fanno capire cosa sia il calcio vero. I ragazzi penso che siano stato dentro la partita con mentalità. Abbiamo cercato di vincerla fino alla fine. Sono contento, ma non montiamoci la testa. Abbiamo ancora bisogno di fare punti".

