Scaroni: “Non mi piacciono i fischi, né per Donnarumma né per gli altri”

Paolo Scaroni , Presidente del Milan , ha parlato dei fischi riservati dal pubblico di 'San Siro' ieri sera, in occasione di Italia-Spagna di Nations League , a Gianluigi Donnarumma , ex portiere rossonero oggi al PSG . Le dichiarazioni di Scaroni sono state riportate da 'Calcio & Finanza'.

"Dispiaciuto per i fischi a Donnarumma? Sentire i fischi non mi piace mai, né per Donnarumma né per altri. I miei commenti li avevo già fatti prima, non posso che ripetere la stessa cosa", ha detto Scaroni all'uscita dell'assemblea della Lega Serie A.