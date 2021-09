Milan, Pioli: “Saelemaekers può crescere ancora, mi aspetto tanto da lui”

Stefano Pioli, nel post partita di Spezia-Milan, ha parlato del miglioramento di Alexis Saelemaekers e non solo. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, nel post partita di Spezia-Milan, ha parlato del miglioramento di Alexis Saelemaekers e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN': "Sicuramente la posizione di Leao ci ha dato dei vantaggi, anche Theo si è inserito... Da Saelemaekers mi aspetto tanto, penso che possa ancora crescere sotto diversi punti di vista. Sulla situazione di maggiore ci siamo fatti sorprendere e non deve capitare per le qualità che abbiamo. Comunque hanno fatto bene e hanno la qualità e il talento per fare ancora meglio".